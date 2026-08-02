Totalschaden am Fahrzeug: Pkw stand auf Parkplatz in Axams in Vollbrand

Ein Pkw-Brand hat am späten Samstagabend in Axams zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein auf einem Schotterparkplatz abgestelltes Fahrzeug geriet in Brand. Am Wagen entstand Totalschaden.

Axams – Ein Fahrzeugbrand hat am späten Samstagabend auf einem Parkplatz im Gemeindegebiet von Axams zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei geführt.

Gegen 22 Uhr brach das Feuer auf einem dortigen Schotterparkplatz aus. Als die alarmierte Polizeistreife am Einsatzort eintraf, stand das betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Fahrzeugbesitzerin sowie die Anruferin, welche die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort.