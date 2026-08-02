Totalschaden am Fahrzeug: Pkw stand auf Parkplatz in Axams in Vollbrand
Ein Pkw-Brand hat am späten Samstagabend in Axams zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein auf einem Schotterparkplatz abgestelltes Fahrzeug geriet in Brand. Am Wagen entstand Totalschaden.
Axams – Ein Fahrzeugbrand hat am späten Samstagabend auf einem Parkplatz im Gemeindegebiet von Axams zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei geführt.
Gegen 22 Uhr brach das Feuer auf einem dortigen Schotterparkplatz aus. Als die alarmierte Polizeistreife am Einsatzort eintraf, stand das betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Fahrzeugbesitzerin sowie die Anruferin, welche die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, befanden sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort.
Die Brandbekämpfung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Axams durchgeführt, die das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen konnte. Am Auto entstand durch den Brand aber Totalschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Axams mit 40 Kräften, zwei Streifen der Polizei sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen. (TT.com)