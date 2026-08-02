Ex-Skistar wurde zum dritten Mal Mama: „Mein Herz ist erfüllt“

Bei den Olympischen Spielen vor acht Jahren in Pyeongchang jubelte Nina Haver-Löseth mit Norwegen über Bronze im Ski-Team-Bewerb und ihren größten sportlichen Erfolg neben neun Podestplätzen im Weltcup.

Nun gab es privat erneut freudige Nachrichten von der 37-Jährigen. Die ehemalige Technik-Spezialistin gab die Geburt ihres dritten Kindes bekannt. Nach den beiden Jungs Henry und Otto erblickte Ende Juli die kleine Eva das Licht der Welt.

„Mein Herz ist erfüllt“, schrieb Haver-Löseth zu dem süßen Baby-Posting auf Instagram. Ehemalige Wegbegleiterinnen, wie die Tirolerin Steffi Köhle, ihre Landsfrau Ragnhild Mowinckel oder die Deutsche Viktoria Rebensburg zählten zu den ersten Gratulantinnen. (TT.com)