Plötzlicher Knall in der Nacht: Unbekannte schlugen Scheibe einer Haustüre in Reutte ein

Reutte – Die Polizei in Reutte ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, die sich am späten Samstagabend im Ortsgebiet ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, beschädigten gegen 22 Uhr ein oder mehrere bis dato unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Haustüre in Reutte. Eine Bewohnerin hielt sich zum Tatzeitpunkt im Inneren des betroffenen Hauses auf, als sie plötzlich durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurde. Bei der anschließenden Nachschau entdeckte die Frau ein Loch in der verglasten Haustüre.