Krisenberater der Regierung
Krisen, Krisen, Krisen: Und was den Sicherheitsberater dennoch gut schlafen lässt
Peter Vorhofer (59) war Generalmajor des österreichischen Bundesheeres und ist seit August 2024 nationaler Sicherheitsberater im Bundeskanzleramt.
© APA/Fohringer
Energie, Dürre, Islamismus: Im Bundeskanzleramt arbeitet seit zwei Jahren das Krisensicherheitsbüro. Chef ist mit Peter Vorhofer und Generalmajor aus Tirol. Er setzt darauf, Probleme frühzeitig zu erkennen und will Österreich nicht kleinreden lassen.
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