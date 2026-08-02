Kampf bis zur Ziellinie: Pammer und Geiger gewinnen hart umkämpften Arlberg Giro

Der 14. Arlberg Giro 142 Kilometern und 2500 Höhenmeter forderte die mehr als 1400 Teilnehmer zu Höchstleistungen.

St. Anton am Arlberg ‒ Wenn der Arlberg Giro ruft, dann folgen so viele Radsportler wie möglich. Mit 1500 Teilnehmer war die 14. Auflage des beliebten Radmarathons in St. Anton ausverkauft, am Ende kamen trotz der hohen Temperaturen mehr als 1400 Fahrer.

Bei den Damen triumphierte die Österreicherin Melanie Geiger vor der Deutschen Eva Schien, den Herrenbewerb entschied der Oberösterreicher René Pammer vor seinem Teamkollegen und Landsmann Christian Oberngruber für sich.

Spannende Duelle um den Sieg

Im Kampf um den Sieg bei den Damen drehte die Vorarlbergerin Geiger auf den letzten Kilometern auf. „Dieser Sieg ist atemberaubend, es war ein so harter Kampf am Schluss, Eva hat angezogen und dann ist es sich doch noch ausgegangen“, freute sich die Siegerin. Die Tirolerin Daniela Traxl-Pintarelli wurde Vierte.

Bei den Herren war Pammer schon früh eine Klasse für sich und siegte am Ende in einer Zeit von 3:38:31 Stunden mit mehr als zwei Minuten Vorsprung. „Mit dem Teamkollegen einen Doppelsieg zu feiern ist toll. Es war von Anfang an spannend, ich konnte mich gleich mit dem Teamkollegen absetzen“, sagte Pammer im Ziel.