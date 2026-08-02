Feuer im Steilhang
Anspruchsvoller Löscheinsatz in Ebbs: Waldbrand am Zahmen Kaiser fordert Einsatzkräfte
Per Helikopter wurden die Einsatzkräfte Sonntagfrüh zum Brandherd geflogen. Die Glutnester müssen in mühevoller Handarbeiten freigelegt und gelöscht werden.
© Michael Leitner/ Freiwillige Feuerwehr Ebbs
Ein Waldbrand im Bereich des Zahmen Kaisers bei Ebbs hält seit Samstag ein Großaufgebot an Rettungskräften in Atem. Rund 70 Helfer wurden am Sonntagvormittag mit einem Polizeihubschrauber in das steile, felsige Gelände geflogen. Da ein direktes Löschen aus der Luft unmöglich ist, muss der Brand nun mühsam am Boden bekämpft werden.