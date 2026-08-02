Anspruchsvoller Löscheinsatz in Ebbs: Waldbrand am Zahmen Kaiser fordert Einsatzkräfte

Ein Waldbrand im Bereich des Zahmen Kaisers bei Ebbs hält seit Samstag ein Großaufgebot an Rettungskräften in Atem. Rund 70 Helfer wurden am Sonntagvormittag mit einem Polizeihubschrauber in das steile, felsige Gelände geflogen. Da ein direktes Löschen aus der Luft unmöglich ist, muss der Brand nun mühsam am Boden bekämpft werden.