Betäubt und vergewaltigt
„Chemische Unterwerfung“ auch in Tirol: Opferschutz-Anwältin fordert schärferes Vorgehen
Sonja Aziz ist Anwätlin für Opferschutz und Familienrecht in Wien. In Niederösterreich vertrat sie ein Opfer sogenannter „chemischer Unterwerfung“.
© Alexandra Stanić
In Tirol wird ein Mann verdächtigt, seine Partnerin betäubt und vergewaltigt zu haben. In Niederösterreich wurde jüngst ein ebensolcher Fall verhandelt. Die Anwältin des Opfers, Sonja Aziz, über die Hintergründe dieser Taten – und warum sie davon ausgeht, dass es noch viel mehr solche Fälle gibt.