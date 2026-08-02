Betäubt und vergewaltigt in Tirol
Opferschutz-Anwältin: „Diese Männer sind der Überzeugung, über die Körper ihrer Frauen zu verfügen“
Sonja Aziz ist Anwältin für Opferschutz und Familienrecht in Wien. In Niederösterreich vertrat sie ein Opfer sogenannter „chemischer Unterwerfung“.
© Alexandra Stanić
In Tirol wird ein Mann verdächtigt, seine Partnerin betäubt und vergewaltigt zu haben. In Niederösterreich wurde jüngst ein ebensolcher Fall verhandelt. Die Anwältin des Opfers, Sonja Aziz, über die Hintergründe dieser Taten – und warum sie davon ausgeht, dass es noch viel mehr solche Fälle gibt.