Opferschutz-Anwältin: „Diese Männer sind der Überzeugung, über die Körper ihrer Frauen zu verfügen“

In Tirol wird ein Mann verdächtigt, seine Partnerin betäubt und vergewaltigt zu haben. In Niederösterreich wurde jüngst ein ebensolcher Fall verhandelt. Die Anwältin des Opfers, Sonja Aziz, über die Hintergründe dieser Taten – und warum sie davon ausgeht, dass es noch viel mehr solche Fälle gibt.