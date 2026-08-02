Tragischer Badeunfall in Kitzbühel: Vermisster 81-Jähriger tot aus Schwarzsee geborgen

Eine großangelegte Suchaktion am Schwarzsee in Kitzbühel hat in der Nacht auf Samstag ein trauriges Ende genommen. Ein abgängiger 81-jähriger Österreicher, der am Freitagvormittag zum Schwimmen aufgebrochen war, konnte von der Wasserrettung nur noch leblos geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Kitzbühel – Ein Badeunfall am Schwarzsee in Kitzbühel hat am Wochenende ein Menschenleben gefordert. Wie die Polizei am Sonntagvormittag berichtet, war am Freitag gegen 10.30 Uhr ein 81-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike zum Schwarzsee gefahren, um dort schwimmen zu gehen. Als der Mann nach geraumer Zeit nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete seine Frau bei der Polizeiinspektion Kitzbühel eine Abgängigkeitsanzeige.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Daraufhin wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion im und rund um den Schwarzsee eingeleitet. An dem Einsatz beteiligten sich die Wasserrettung, die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel, die Eurinos-Hundestaffel, die Diensthundestreife der Polizei sowie mehrere Polizeibeamte. Gegen 19 Uhr fanden die Einsatzkräfte am Seeufer das E-Bike des Vermissten an einem Baum gelehnt.