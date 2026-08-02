39-Jähriger bei Auseinandersetzung in Imst im Gesicht verletzt

Nach einer Körperverletzung in der Kramergasse in Imst sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 39-jähriger Österreicher wurde im Zuge eines Streits im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.

Imst – Am Sonntag gegen 5 Uhr kam es in der Imster Kramergasse (Höhe Hausnummer 4) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Zuge dieses Streits fügten laut Polizei ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einem 39-jährigen Österreicher Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich zu.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Hintergründe sowie das Motiv für die Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.