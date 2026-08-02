Hubschrauber-Bergung an Seebergspitze: Wanderer verirrten sich im felsigen Gelände

Ein belgisches Ehepaar geriet am Samstag beim Abstieg von der Seebergspitze in ein schweres Gewitter. Auf dem Abstieg im Unwetter verirrten sich die Wanderer im steilen, unwegsamen Gelände und mussten am Ende von einem Hubschrauber geborgen werden.

Maurach – Ein Ehepaar aus Belgien wurde am Samstag auf dem Abstieg von der Seebergspitze am Achensee von einem heftigen Gewitter eingeholt. Als das Gewitter samt starkem Wind eintraf, stiegen die beiden gerade auf der Ostseite des Seebergs (2085 Meter) in Richtung Pertisau ab. Bald jedoch verloren sie die Orientierung und gerieten in steiles und felsdurchsetztes Gelände.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, versuchten der 53-jährige Mann und dessen 55-jährige Ehefrau dennoch immer weiter in Richtung See abzusteigen. „Beim Abstieg stürzten und rutschen die beiden Wanderer immer wieder ab und zogen sich so am ganzen Körper mehrere Verletzungen zu“, so die Polizei.