Wohl älter als 50.000 Jahre
Sensationsfund in Südtirol: Unberührte Höhle mit hunderten Bärenskeletten entdeckt
Der Brunecker Bergführer Kurt Walde dürfte der erste Mensch seit zehntausenden Jahren sein, der die neu entdeckte Höhle im Südtiroler Gadertal erkundet hat.
© Kurt Walde
Der Südtiroler Bergführer Kurt Walde hat eine bisher unberührte Höhle entdeckt – mit hunderten Fossilen des ausgestorbenen Höhlenbären. Drei Jahre lang hat der Brunecker nach diesem Fund gesucht. Derzeit ist er der einzige Mensch, der die Höhle vollständig von innen gesehen hat.
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