Todeszahl offenbar auf fünf gestiegen: Rätselraten nach Bomben-Explosion in Moskau

Nach der tödlichen Explosion eines Sprengsatzes in einem Moskauer Ausgehviertel am Samstag sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Offiziell sprachen die Behörden von drei Toten und 21 Verletzten, unbestätigten Berichten zufolge könnte die Opferzahl aber auf fünf gestiegen sein. Die Ermittlungen laufen.

Moskau – Nach der tödlichen Explosion eines Sprengsatzes mitten in einem Moskauer Ausgehviertel am Samstag sind die Hintergründe weiter unklar. Mehrere Nachrichtenkanäle auf Telegram berichteten darüber, dass die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen sei. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst allerdings nicht.

Die Behörden sprachen nach dem Vorfall am Samstag von drei Toten und 21 Verletzten. Bei den Toten handelte es sich nach Angaben des nationalen Anti-Terror-Komitees um eine Frau, die verdächtigt wird, den Sprengsatz zu einem Restaurant mitgebracht zu haben. Getötet worden seien bei der Explosion auch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der die Verdächtige nicht ins Lokal durchgelassen habe, und ein Gast.