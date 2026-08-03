Drückende Schwüle und kräftige Unwetter am Sonntag: Wie es mit der Hitzewelle in Tirol weitergeht

Heiß, schwül und wettertechnisch hochexplosiv: Die letzten Tage hatten für Tirol wettertechnisch einiges auf Lager. Zwischen der Hitze zogen immer wieder teils schwere Unwetter über das Land. Auch am Sonntagabend sorgte eine Gewitterzelle für mehrere Einsätze in Tirol. Die Prognose der nächsten Tage zeigt: Es bleibt turbulent in der Wetterküche.