Wetterküche brodelt weiter
Drückende Schwüle und kräftige Unwetter am Sonntag: Wie es mit der Hitzewelle in Tirol weitergeht
Mit der Hitze kommen die Blitze: auch in den kommenden Tagen wird es in Tirol wieder sehr heiß. In der labilen Luft können so teils kräftige Unwetter entstehen.
© Springer/Steiner
Heiß, schwül und wettertechnisch hochexplosiv: Die letzten Tage hatten für Tirol wettertechnisch einiges auf Lager. Zwischen der Hitze zogen immer wieder teils schwere Unwetter über das Land. Auch am Sonntagabend sorgte eine Gewitterzelle für mehrere Einsätze in Tirol. Die Prognose der nächsten Tage zeigt: Es bleibt turbulent in der Wetterküche.
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