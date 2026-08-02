Wetterküche brodelt weiter
Drückende Schwüle und kräftige Unwetter: Wie es mit der Hitzewelle in Tirol weitergeht
Mit der Hitze kommen die Blitze: auch in den kommenden Tagen wird es in Tirol wieder sehr heiß. In der labilen Luft können so teils kräftige Unwetter entstehen.
© Springer/Steiner
Heiß, schwül und wettertechnisch hochexplosiv: Die letzten Tage hatten für Tirol wettertechnisch einiges auf Lager. Zwischen der Hitze zogen immer wieder teils schwere Unwetter über das Land. Die Prognose der nächsten Tage zeigt: Es bleibt turbulent in der Wetterküche.
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