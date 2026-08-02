Ärger über defekten Lift zum Zeller Steg am Bahnhof Kufstein: „Das ist eine Zumutung“

Der Aufzug am Kufsteiner Bahnhof ist in der Vergangenheit mehrfach ausgefallen. Mitte Juli musste sogar die Feuerwehr eine Person aus der Kabine befreien. Bürgermeister Martin Krumschnabel spricht von einer Zumutung für die Bevölkerung und fordert für den geplanten neuen Steg eine zusätzliche barrierefreie Lösung.