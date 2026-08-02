Heftiges Unwetter mit Regen und Sturm sorgt in Telfs für Land unter

Gleich zum Auftakt reist der SV Haiming zum Oberland-Derby in der tt.com Tiroler Liga beim SV Telfs an. Ein heftiges Unwetter sorgt aktuell für eine Verzögerung des Anpfiffs. Es bleibt abzuwarten, ob überhaupt gespielt werden kann. Um 17.15 Uhr soll eine Entscheidung fallen.