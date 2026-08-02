„Unglaubliches Glück“: Tiroler gelingt erster Segelflug über höchsten Berg Nordamerikas

Ein Innsbrucker hat in Alaska ein Stück Luftfahrtgeschichte geschrieben: Markus Lewandowski überflog als erster Segelflieger den 6190 Meter hohen Denali, den höchsten Berg Nordamerikas. Hinter dem Rekord stecken ausgeklügelte Planung, wissenschaftliche Forschung und ein Flug durch einige der spektakulärsten Landschaften der Erde.