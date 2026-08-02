Vierwöchige Expedition
„Unglaubliches Glück“: Tiroler gelingt erster Segelflug über höchsten Berg Nordamerikas
Der Innsbrucker Markus Lewandowski flog mit einer „Stemme S12“ im Segelflug über den Denali, den höchsten Berg Nordamerikas.
Ein Innsbrucker hat in Alaska ein Stück Luftfahrtgeschichte geschrieben: Markus Lewandowski überflog als erster Segelflieger den 6190 Meter hohen Denali, den höchsten Berg Nordamerikas. Hinter dem Rekord stecken ausgeklügelte Planung, wissenschaftliche Forschung und ein Flug durch einige der spektakulärsten Landschaften der Erde.
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