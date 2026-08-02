Bei Westliga-Premiere
Joker traf nach vier Minuten, Aufsteiger WSG Juniors knöpfte Favorit Dornbirn ein Remis ab
WSG-Juniors-Kapitän Tobias Wanner (l.) und Torschütze Simon Schüllner starteten mit einem 1:1 gegen Dornbirn in die neue Westliga-Saison.
© Axel Springer, TFV
1:1-Remis gegen den Vorjahres-Fünften FC Dornbirn: Die WSG Juniors haben am Sonntag beim Westliga-Einstand gleich angeschrieben. Ein 18-jähriger Neuzugang benötigte keine Anlaufzeit und wäre fast zum Sieghelden avanciert.
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