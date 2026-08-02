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1947–2026
Nach Sturz gestorben: Vielfach ausgezeichnete Autorin Monika Helfer ist tot
Monika Helfer erhielt 2024 den Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus für „Die Bagage“.
© Imago/Zuma
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