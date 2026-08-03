Einsätze nach Unwettern in Tirol: So ist die Lage am Hahntennjoch und im Unterland

Gewitter mit Starkregen haben am Sonntag sowohl im Tiroler Ober- als auch im Unterland schwere Schäden verursacht. Eine Mure ging etwa auf die Hahntennjochstraße bei Pfafflar nieder. Die Straße ist auf Reuttener Seite voraussichtlich bis zum Abend gesperrt. In der Kundler Klamm kam es ebenfalls zu einem Hangrutsch, sowie zu kleineren Überflutungen im Ortsgebiet.