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Dutzende Einsätze am Sonntag
Nach schweren Unwettern in Tirol: Muren verlegten Straßen, Gruppe aus Kundler Klamm evakuiert
Die Kundler Klamm bleibt vorerst gesperrt.
© zoom.tirol
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