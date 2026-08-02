Tirolerin ging Internetbetrügern auf den Leim und verlor mehr als 1000 Euro

Innsbruck – Eine 33-Jährige aus Innsbruck ist um einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag betrogen worden. Der Frau wurde von einem Unbekannten im Internet angeboten, durch die Abgabe von Bewertungen und Likes Geld zu verdienen.

Daraufhin wurde die 33-Jährige laut Polizei dazu überredet, über eine Webseite Überweisungen zu tätigen, um anschließend einen höheren Geldbetrag zurückzubekommen. Die von ihr überwiesenen Gelder sah die Frau aber nie wieder. (TT.com/APA)