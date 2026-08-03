- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
22-Jähriger verletzt
Schwerer Unfall bei Karres: Auto stürzte Abhang hinunter und überschlug sich
Der Lenker konnte sich mithilfe eines Ersthelfers aus dem Autowrack befreien.
© Daniel Liebl
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten