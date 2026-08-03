Schädlinge am Bach
„Das Problem ist hausgemacht“: Ratten sorgen in Mils und Absam für Unmut
Diesen ungebetenen Gast hat eine Wildkamera im Juni in einem Garten am Milser Weißenbach festgehalten. Seitdem geht dort der Kammerjäger um.
© privat
Die Gemeinde Absam hatte kürzlich von vermehrten Rattensichtungen berichtet. Auch ein Leser aus Mils hat sich wegen Ratten in seinem Garten an die TT gewendet. Die BürgermeisterInnen beider Orte relativieren. Und sie nehmen auch die EinwohnerInnen in die Verantwortung.
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