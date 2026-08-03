E-Scooter-Sturz in Wörgl: Frisiertes Fahrzeug fuhr schneller als erlaubt

Wörgl – Ein Sturz mit einem E-Scooter in der Wörgler Innenstadt hat am Sonntagabend, einen Verletzten gefordert. Wie die Polizei am Montag berichtet, lenkte gegen 19.30 Uhr ein 24-jähriger Afghane seinen E-Scooter auf der Bahnhofstraße in Wörgl. Aufgrund der nassen Fahrbahn verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz. Der Mann trug dabei keinen Helm.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle verweigerte der verunfallte Lenker gegenüber den Polizeibeamten die Durchführung eines Alkotests. Er wurde im Anschluss zur weiteren Abklärung und Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.