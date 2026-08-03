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Kommentar
Migration bleibt die Schwachstelle der EU
Kommentarvon Serdar Sahin
Über zehn Jahre ist mittlerweile die große Flüchtlingsbewegung aus Syrien nach Europa her. Das Thema birgt noch immer enormen Sprengstoff, wie die Ceuta-Krise uns zeigt.
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