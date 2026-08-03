Kommentar

Migration bleibt die Schwachstelle der EU

Serdar Sahin

Kommentarvon Serdar Sahin

Über zehn Jahre ist mittlerweile die große Flüchtlingsbewegung aus Syrien nach Europa her. Das Thema birgt noch immer enormen Sprengstoff, wie die Ceuta-Krise uns zeigt.

Kommentare

2