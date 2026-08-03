Todesurteil für Konkurrenz
Die bizarren Träume eines Ex-Generals: Mithilfe der KI zum römischen Imperator
Der 57-jährige, extrem rechte EU-Abgeordnete Vannacci schreckt die politische Konkurrenz mit guten Umfragewerten und KI-Videos mit ihm als römischer Imperator.
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Italiens Rechts-Außen-Politiker Roberto Vannacci spielt sich mithilfe der KI in Social-Media-Videos als römischer Imperator auf. Im Kolosseum wirft er seine politische Konkurrenz den Löwen zum Fraß vor.
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