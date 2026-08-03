ÖSV-Rennsportleiter im Interview
Neuer Elan nach Kontroverse bei Ex-Damen-Chef Assinger: „Er blüht voll auf“
ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer spricht im TT-Sommergespräch über seine beiden Europacup-Trainer Roland Assinger (l.) und Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer (r.).
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Mit Roland Assinger und Matthias Mayer hat ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer zwei neue Trainer mit viel Geschichte. Der Kärntner spricht im Sommergespräch über die wichtige Rolle der beiden Europacup-Coaches.
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