Schwester für Laurenz
Ex-ÖSV-Star zum zweiten Mal Papa: „Kleines Herz, das unser zu Hause mit Liebe füllt“
Ex-Vizeweltmeister Roland Leitinger darf sich zum zweiten Mal über Nachwuchs freuen.
© APA/AFP/TIZIANA FABI
Sie hat ein wenig auf sich warten lassen, jetzt ist sie da! Die Rede ist von der Tochter von Ex-ÖSV-Ass Roland Leitinger und seiner Frau Simone. Die kleine Mia, die vor ein paar Tagen schon den errechneten Geburtstermin hatte, kam am Sonntagmorgen zur Welt.
„Ein weiteres kleines Herz, das unser zu Hause mit Liebe füllt. Willkommen in unserer Familie, Mila“, schrieb die Frau des ehemaligen Vize-Weltmeisters (RTL/St. Moritz 2017) auf Instagram.
Für die Familie ist es bereits das zweite Kind. Sohn Laurenz wurde im März 2014 – drei Monate nach Leitingers Rücktritt – geboren. (TT.com)
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