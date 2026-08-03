Spekulationen in der Partei
Tirols SPÖ-Chef Wohlgemuth stellt klar: „Natürlich bin ich Spitzenkandidat“
Philip Wohlgemuth hat nach dem Rückzug von Georg Dornauer Ende 2024 die Tiroler SPÖ übernommen. Die Situation für die Genossen ist nicht einfach.
© Rita Falk
Parteivorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth dementiert Spekulationen, dass er die SPÖ nicht in die Landtagswahlen führen könnte. Landtagsvizepräsidentin Elisabeth Blanik bezeichnet er als wichtige Wahlkampfstütze.
Kommentare