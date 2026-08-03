NS-Vergangenheit aufzeigen
Wie die Tiroler Künstlerin Esther Strauß Spuren verlorener Erinnerungen sichtbar macht
Wider das Vergessen: Esther Strauß setzt sich künstlerisch mit den Folgen der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft auseinander. Die Tagebücher ihrer Großmutter zeigte Strauß in ihrer Ausstellung „Kindeskinder“ unter dem Titel „Oma“.
Während digitale Archive heute den Blick in die eigene Familiengeschichte erleichtern, geht die Tiroler Künstlerin Esther Strauß einen anderen Weg, um Verdrängtes sichtbar zu machen.
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