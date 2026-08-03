Neustart in Holzgau: Markus Kerber und Elmar Blaas offiziell im Amt

Knapp drei Wochen nach der Wahl wurden Markus Kerber und Elmar Blaas feierlich angelobt. Sie nehmen als neue Spitze die Verantwortung für die Gemeinde und ihre BürgerInnen.

Holzgau, Reutte – Die Lechtalgemeinde Holzgau steht unter neuer Führung: Nach dem Rücktritt von Florian Klotz und den Neuwahlen Anfang Juli, wurden Markus Kerber als neuer Bürgermeister und Elmar Blaas als neuer Vizebürgermeister nun offiziell angelobt.

Die Angelobung erfolgte durch Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf im Beisein des ehemaligen Bürgermeisters sowie der Gemeinderevisoren. Im Rahmen der Angelobung leisteten Kerber und Blaas das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.