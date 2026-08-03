Neustart in Holzgau: Markus Kerber und Elmar Blaas offiziell im Amt
Knapp drei Wochen nach der Wahl wurden Markus Kerber und Elmar Blaas feierlich angelobt. Sie nehmen als neue Spitze die Verantwortung für die Gemeinde und ihre BürgerInnen.
Holzgau, Reutte – Die Lechtalgemeinde Holzgau steht unter neuer Führung: Nach dem Rücktritt von Florian Klotz und den Neuwahlen Anfang Juli, wurden Markus Kerber als neuer Bürgermeister und Elmar Blaas als neuer Vizebürgermeister nun offiziell angelobt.
Die Angelobung erfolgte durch Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf im Beisein des ehemaligen Bürgermeisters sowie der Gemeinderevisoren. Im Rahmen der Angelobung leisteten Kerber und Blaas das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.
„Mit der Übernahme dieser Ämter tragen sie große Verantwortung für die Gemeinde Holzgau und ihre Bürgerinnen und Bürger. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen viel Erfolg, Freude und eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Florian Klotz für die stets gute Zusammenarbeit sowie für seinen Einsatz und sein Engagement als Bürgermeister von Holzgau“, betont Bezirkshauptfrau Rumpf.
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