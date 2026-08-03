Bernhard Achitz im Interview
Warum gibt es im Sozialsystem so viele Probleme, Herr Volksanwalt?
Volksanwalt Bernhard Achitz über die aktuellen Bedingungen in der Kinder- und Jugendhilfe - und darüber, dass ihm manchmal zum Weinen ist.
© Rita Falk
Das Helfersystem sei schon immer eine Verwaltung des Mangels, sagt Bernhard Achitz, Volksanwalt für Soziales, Pflege und Gesundheit. Ein Interview über die Kluft zwischen Theorie und Praxis, eine Politik, die „weglächelt“ – und die Endstation Forensik.
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