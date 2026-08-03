Die TT war am Sonntag zu Gast bei der Marienbergbahn Biberwier

Sommerrodeln, Funsport und Bergluft für Groß und Klein.

Der Marienberg hoch über Biberwier, in der Tiroler Zugspitz Arena, zeigte sich am Sonntag von seiner besten Seite: Bei fast wolkenlosem Himmel brachte der Sessellift der Bergbahnen Langes die Gäste zur Mittelstation.

Dort startet Tirols längste Sommerrodelbahn – 1.300 Meter, 40 Kurven und eine Tunneldurchfahrt – auf der es fast 200 Höhenmeter talwärts geht. Wer noch höher hinaus wollte, fuhr mit dem Liebeslift, dem Doppelsessellift zur Bergstation, weiter und rollte von dort auf Mountaincarts oder Monsterrollern die vier Kilometer lange Funsportstrecke ins Tal – fast 700 Höhenmeter. Wer noch höher hinaus wollte, fuhr mit dem Liebeslift, dem Doppelsessellift zur Bergstation, weiter und rollte von dort auf Mountaincarts oder Monsterrollern die vier Kilometer lange Funsportstrecke ins Tal – fast 700 Höhenmeter.

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Für die jüngeren Gäste gab es eine Schnitzeljagd: An zehn Stationen zwischen Kassa, Mittelstation und Waldhaus Talblick galt es, Rätsel zu lösen und Buchstabe für Buchstabe das geheime Zauberwort zu sammeln, mit dem der gestohlene „Marienberg-Kristall“ wieder erweckt werden konnte.

An TT-Fotostation sorgte TT-Maskottchen Toni mit den Kindern für schöne Erinnerungen. Rege genutzt wurde auch die TT-Club-Karte – Mitglieder kamen mit ihr gratis auf den Berg, zwei Erwachsene und zwei Kinder pro Karte.