Die TT war am Sonntag zu Gast bei der Marienbergbahn Biberwier
Sommerrodeln, Funsport und Bergluft für Groß und Klein.
Der Marienberg hoch über Biberwier, in der Tiroler Zugspitz Arena, zeigte sich am Sonntag von seiner besten Seite: Bei fast wolkenlosem Himmel brachte der Sessellift der Bergbahnen Langes die Gäste zur Mittelstation.
Dort startet Tirols längste Sommerrodelbahn – 1.300 Meter, 40 Kurven und eine Tunneldurchfahrt – auf der es fast 200 Höhenmeter talwärts geht. Wer noch höher hinaus wollte, fuhr mit dem Liebeslift, dem Doppelsessellift zur Bergstation, weiter und rollte von dort auf Mountaincarts oder Monsterrollern die vier Kilometer lange Funsportstrecke ins Tal – fast 700 Höhenmeter. Wer noch höher hinaus wollte, fuhr mit dem Liebeslift, dem Doppelsessellift zur Bergstation, weiter und rollte von dort auf Mountaincarts oder Monsterrollern die vier Kilometer lange Funsportstrecke ins Tal – fast 700 Höhenmeter.
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
© ÅLLAWEIL
Für die jüngeren Gäste gab es eine Schnitzeljagd: An zehn Stationen zwischen Kassa, Mittelstation und Waldhaus Talblick galt es, Rätsel zu lösen und Buchstabe für Buchstabe das geheime Zauberwort zu sammeln, mit dem der gestohlene „Marienberg-Kristall“ wieder erweckt werden konnte.
An TT-Fotostation sorgte TT-Maskottchen Toni mit den Kindern für schöne Erinnerungen. Rege genutzt wurde auch die TT-Club-Karte – Mitglieder kamen mit ihr gratis auf den Berg, zwei Erwachsene und zwei Kinder pro Karte.
Peter Lorenz, Betriebsleiter Bergbahnen Langes in Biberwier
„Der Marienberg ist im Sommer ein sehr attraktives Gebiet – von Tirols längster Sommerrodelbahn bis zu den Mountaincarts. Dass die TT bei uns zu Gast war, freut uns sehr: So sehen die Leute wieder, was hier alles möglich ist. Und ich bin froh, dass wir den Tag auch wettermäßig so schön über die Bühne gebracht haben.“