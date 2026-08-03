Besucherrekord: Rund 10.000 Menschen feierten beim Schwazer Stadtfest

Hunderte Mitwirkende sorgten für ein vielfältiges Programm im Zentrum von Schwaz. Auf fünf Bühnen gab es Live-Musik.

Am Samstag, den 1. August, verwandelte sich die Schwazer Innenstadt bei strahlendem Sonnenschein in eine lebendige Festmeile. Rund 10.000 Besucher aus der gesamten Region feierten laut Veranstalter gemeinsam in der Silberstadt – so viele wie noch nie zuvor.

Auf fünf Bühnen wurde ein vielseitiges Musikprogramm geboten. Ergänzt wurde das Fest durch ein kostenloses Familienprogramm und ein vielfältiges Angebot von rund 25 Vereinen und Gastronomiebetrieben mit Hunderten Mitwirkenden.

Die Live-Bands auf fünf Bühnen begeisterten ihr Publikum. © Onno Beier / Stadtmarketing

Einen wichtigen Beitrag zum Besucherrekord leistete auch das erweiterte kostenlose Shuttle-Angebot. Zusätzlich zu den bewährten Verbindungen ins Umland stand erstmals eine eigene Linie ins Zillertal zur Verfügung, die vielen Gästen eine bequeme und sichere An- und Abreise ermöglichte.