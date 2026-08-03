Die große Umfrage
Waren wir früher netter? Sagt uns eure Meinung zum Thema Freundlichkeit in Tirol
Ein kurzes Lächeln an der Supermarktkasse oder ein freundliches „Griaß di“ auf dem Gehweg: Kleine Gesten der Freundlichkeit machen den Alltag lebenswerter. Manche sagen, früher sei mehr gegrüßt worden und das Miteinander sei enger gewesen. Andere meinen, dass gerade abseits der Ballungsräume die Herzlichkeit noch fest verankert ist, während es in der Stadt oft anonym zugeht.
Macht jetzt mit: Stimmt in unserer Umfrage ab und/oder nutzt das Formular unten und teilt eure Erfahrungen mit uns!
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