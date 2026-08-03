Ermittlungen laufen
Anlagebetrug: 73-jähriger Tiroler verlor mehr als 10.000 Euro
Im Bezirk Schwaz verlor ein 73-jähriger Mann durch Betrug einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Schwaz – Zwischen 12. Mai und 3. August wurde ein 73-Jähriger aus Tirol von einem Betrüger getäuscht. Der Täter gab vor, eine Investmentplattform zu betreiben, auf der man Geld anlegen und viel Gewinn machen kann.
Das Opfer überwies mehrmals Geld auf verschiedene ausländische Bankkonten. Der 73-Jährige verlor dadurch mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange. (TT.com)