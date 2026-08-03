US-Popstar Ariana Grande kündigt eine Pause an

Die 33-Jährige ist aus Musical-Projekt in London ausgestiegen und will sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Spekulationen über ihren Gesundheitszustand, weil sie deutlich dünner geworden ist, begleiten die Musikerin seit Jahren. Sie verurteilte diese Diskussionen wiederholt als verletzendes „Bodyshaming“.

Nach hartnäckigen öffentlichen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand hat US-Popstar Ariana Grande eine Auszeit angekündigt. Grande wolle sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sagte ihr Sprecher dem US-Magazin People. Auch an einem Musical-Projekt in London wird die 33-Jährige nicht teilnehmen, wie dessen Produzenten mitteilten.

Nach dem Ende ihrer aktuellen „Eternal Sunshine“-Tournee am 1. September wolle sich Grande eine „wohlverdiente Pause fern der Arbeit und der öffentlichen Auftritte“ gönnen, sagte ihr Sprecher. Die Sängerin habe wegen ihrer zahlreichen Auftritte unter dem stetigen „prüfenden Blick“ der Öffentlichkeit gestanden und wolle nun vorübergehend „einen Schritt aus der Sichtbarkeit zurücktreten“.

Anfang des Jahres besuchte Grande die Gala „Critics Choice Awards“ in Santa Monica. © APA/AFP/CHRIS DELMAS

Die Produzenten des Musicals „Sunday in The Park with George“ bestätigten im Onlinedienst X, dass die Sängerin und Schauspielerin nicht an dem für Sommer 2027 geplanten Projekt am Barbican-Theater im Londoner West End teilnehmen wird. „Wir wissen, dass dies für sie bestimmt keine einfache Entscheidung war, und sie trifft sie mit unserem vollen Verständnis und unserer Unterstützung“, erklärten die Musical-Produzenten. „Wir wünschen ihr nur das Beste.“

Spekulationen über Gesundheitszustand

Grande hätte zusammen mit ihrem „Wicked“-Filmpartner Jonathan Bailey in dem Musical auf der Bühne stehen sollen. Es wäre ihr Debüt im Londoner West End gewesen.

Grande bei der „Wicked“-Premier 2024 mit Cynthia Erivo und Jonathan Bailey. © IMAGO/Paul Smith

In den vergangenen Monaten hatte es insbesondere auf Onlineplattformen immer wieder Spekulationen über Grandes Gesundheitszustand gegeben. Fans äußerten sich unter anderem besorgt, nachdem die Sängerin in einem Musikvideo zu ihrem neuen Album „Petal“ deutlich abgemagert wirkte. Grande hat sich daraufhin in einem Podcast kritisch über sogenanntes Bodyshaming geäußert und dies als „wirklich gefährlich“ bezeichnet.