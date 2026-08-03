Die Geheimnisse der Eiche: Stadtbibliothek lädt Kinder zum Natur-Workshop ein

Die Stadtbibliothek Reutte wird am Freitag, 7. August, um 14 Uhr zum Schauplatz eines besonderen Workshops für Kinder. Unter dem Titel „Die Welt der Eiche“ tauchen junge Entdecker in die faszinierende Natur ein und lernen spielerisch, wie wichtig der Schutz unserer Umwelt ist.

Reutte – Der Workshop, geleitet von Christina Prechtl, verspricht Kindern im Alter zwischen fünf und zehn Jahren eine spannende Reise in das Ökosystem rund um die Eiche. Im Mittelpunkt steht die Figur des Herrn Eichelhähers, der den Kindern die Bedeutung dieser Bäume näherbringt. Es geht um die vielen Lebewesen, die in, um und unter einer Eiche wohnen.

Herr Eichelhäher erzählt dabei nicht nur von den cleveren Eichelhähern, die ihre Schätze wiederfinden. Er teilt auch seine Sorge über die Abholzung von Bäumen für Baustellen und Straßen. Besonderes Augenmerk liegt auf einer speziellen Eiche in Holland, die von Asphalt umgeben ist und ums Überleben kämpft.

Die Kinder erfahren, wie diese Geschichte ausgeht. Sie lernen auch, wie sie selbst aktiv werden können. Der Workshop fordert dazu auf, neuen Lebensraum zu schaffen und sich gegen die Versiegelung der Natur einzusetzen. Am Ende des 75-minütigen Erlebnisses können die Teilnehmer vielleicht sogar dem Asphalt „den Garaus machen“.

Dieser interaktive Workshop vermittelt auf kindgerechte Weise Wissen über Naturzusammenhänge. Er soll das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz stärken. Die jungen Teilnehmer werden angeregt, die Welt um sich herum aufmerksamer zu betrachten.