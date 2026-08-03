„So etwas habe ich noch nie erlebt“: Tirol stöhnt unter einem extremen Wespenjahr

Der Piller Schädlingsbekämpfer Alexander Meyer entfernt derzeit Wespennester „im Akkord“. In bald 13 Berufsjahren habe er deswegen noch nie so oft ausrücken müssen wie heuer. Laien rät er ab, die Nester selbst zu entfernen – bei bis zu 10.000 Tieren „kann das lebensgefährlich sein“.