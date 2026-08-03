Tötung von Kater im Fokus
Drei Tierquäler-Prozesse an einem Tag: Tierschützer rufen zu Mahnwache vor Gericht auf
Am Dienstag finden am Innsbrucker Landesgericht gleich drei Prozesse statt, die sich mit angeklagter Tierquälerei beschäftigen.
© TT, Böhm
Zufall oder Häufung von Delikten? Am Dienstag finden am Landesgericht gleich drei Prozesse wegen Tierquälerei statt. Den Beginn macht jener gegen vier junge Unterländer, die im April einen Kater getötet und die Tat medial geteilt hatten. Am Nachmittag muss sich ein Paar verantworten, welches deren Hund nach einem Streit auf der Skipiste am dortigen Parkplatz angeleint hatte.