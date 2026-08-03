Drei Tierquäler-Prozesse an einem Tag: Tierschützer rufen zu Mahnwache vor Gericht auf

Zufall oder Häufung von Delikten? Am Dienstag finden am Landesgericht gleich drei Prozesse wegen Tierquälerei statt. Den Beginn macht jener gegen vier junge Unterländer, die im April einen Kater getötet und die Tat medial geteilt hatten. Am Nachmittag muss sich ein Paar verantworten, welches deren Hund nach einem Streit auf der Skipiste am dortigen Parkplatz angeleint hatte.