Tod von Kater bewegte Tirol: Demo vor Landesgericht für härtere Strafen bei Tierquälerei

Am Dienstag finden am Landesgericht drei Prozesse wegen Tierquälerei statt. Den Beginn machte jener gegen vier junge Unterländer, die einen Kater getötet und die Tat gefilmt hatten. Später muss sich ein Paar verantworten, das seinen Hund nach einem Streit auf der Skipiste am Parkplatz angeleint hatte. Aktivisten mahnten besseren Tierschutz ein.