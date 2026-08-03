Patentlösung Rückführzentren? Was bei der Asylpolitik von Minister Karner offen ist

Am Dienstag beraten die EU-Innenminister per Videokonferenz über die Lehren aus dem jüngsten Ansturm auf die spanische Enklave Ceuta an der Küste Marokkos. Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) setzt auf „Return Hubs“ und Asylabkommen mit Drittstaaten.