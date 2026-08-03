Nach Ansturm auf Ceuta
Patentlösung Rückführzentren? Was bei der Asylpolitik von Minister Karner offen ist
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) arbeitet gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden, Griechenland und Dänemark an „Rückführzentren“ für Asylwerber ohne hohe Bleibewahrscheinlichkeit.
© AFP/Thys
Am Dienstag beraten die EU-Innenminister per Videokonferenz über die Lehren aus dem jüngsten Ansturm auf die spanische Enklave Ceuta an der Küste Marokkos. Österreichs Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) setzt auf „Return Hubs“ und Asylabkommen mit Drittstaaten.
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