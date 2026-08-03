Unfälle mit E-Bike und E-Scooter: 66-Jährige und 82-Jähirger im Außerfern verletzt

Eine 66-Jährige zog sich bei einem Sturz mit dem E-Bike in Reutte mehrere Rippenbrüche zu. In Vils überschlug sich ein 82-Jähriger mit einem E-Scooter und erlitt schwere Verletzungen.

Reutte, Vils – Bei zwei Stürzen mit elektrisch angetrieben Fahrzeugen wurden am Montag eine Frau und ein Mann im Außerfern verletzt.

Gegen 12.25 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Ehrenbergstraße in Reutte in Richtung Ehenbichl unterwegs. Die Frau touchierte den Randstein, stürzte und prallte am Gehweg gegen eine Straßenlaterne. Dabei dürfte sie sich mehrere Brüche im Rippenbereich zugezogen haben.

Zufällig kam ein Rettungswagen vorbei. Die Besatzung leistete der Verletzten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde sie in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.

82-Jähriger überschlug sich mit E-Scooter

In Vils stürzte ein 82-Jähriger mit seinem E-Scooter schwer. Der Mann fuhr bergab, als die Bremsen plötzlich blockierten. Der Mann überschlug sich mit dem Roller und erlitt dabei schwere Verletzungen.