Viele Angebote zur Sonnenfinsternis-Beobachtung
Am Abend des 12. August wird eine Sonnenfinsternis Menschen in großen Teilen Europas faszinieren. Als totale Finsternis ist sie u.a. in Island und Spanien zu sehen, in Österreich ist sie partiell. Der Blick zum Himmel lohnt auch nach Sonnenuntergang, steht doch der Höhepunkt des Meteorschauers der "Perseiden" an. An vielen Orten im ganzen Land gibt es Angebote zur angeleiteten Beobachtung, wer es nicht ins Freie schafft, kann die "Sofi" im Livestream anschauen.
Beobachten darf man nur mit Finsternisbrillen. Voraussetzung für die Beobachtung der Sonnenfinsternis ist - neben wolkenlosem Himmel am westlichen Horizont - ein geeigneter Augenschutz. Der direkte Blick schon mit freiem Auge - geschweige denn mit Feldstecher oder Teleskop - kann zu schweren Augenschäden führen. Zum Schutz eignen sich Finsternisbrillen, deren spezielle Folie das Sonnenlicht so weit filtert, dass eine gefahrlose Beobachtung möglich ist. Sonnenbrillen, rußgeschwärzte Gläser, CDs oder ähnliche "Hausmittel" eignen sich dafür nicht.
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