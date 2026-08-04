Viele Angebote zur Sonnenfinsternis-Beobachtung

Am Abend des 12. August wird eine Sonnenfinsternis Menschen in großen Teilen Europas faszinieren. Als totale Finsternis ist sie u.a. in Island und Spanien zu sehen, in Österreich ist sie partiell. Der Blick zum Himmel lohnt auch nach Sonnenuntergang, steht doch der Höhepunkt des Meteorschauers der "Perseiden" an. An vielen Orten im ganzen Land gibt es Angebote zur angeleiteten Beobachtung, wer es nicht ins Freie schafft, kann die "Sofi" im Livestream anschauen.