Sommergespräche starten im ORF und auf oe24.tv

Am Höhepunkt der Urlaubszeit starten kommende Woche die Fernseh-Sommergespräche des ORF mit den Spitzen der im Parlament vertretenen Parteien. Schauplatz ist - ebenso wie im Vorjahr - die "Studio 2"-Terrasse im ORF-Mediencampus am Küniglberg. Zu sehen sind sie ab 10. August bis 7. September immer montags um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Einen Tag später beginnt dann auch der Privatsender oe24.tv mit seiner Interviewreihe.

Den Auftakt im ORF macht kommenden Montag Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Danach folgen im Wochenabstand Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und zum Abschluss FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Die Interviews führt diesmal Simone Stribl, zum zweiten Mal nach 2020.

Ebenfalls mit Gewessler startet am 11. August oe24.tv. Kickl, Chef der größten Parlamentsfraktion, ist als letzter an der Reihe, und zwar schon am 2. September. Am 28. August ist Stocker zu Gast, die anderen Termine sind noch nicht bekannt. Jedenfalls würden wöchentlich die Parteichefs eingeladen, wurde betont.