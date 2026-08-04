Brisanter Streit ums Wasser
Zu viel Wasser für Beschneiung? Tiwag legt sich am Kaunertaler Gletscher quer
Für die Beschneiung des Skigebiets am Kaunertaler Gletscher sind 60.000 Kubikmeter Wasser notwendig. Die Tiwag legt sich aber noch quer.
© Axel Springer
Das Wasser für die Beschneiungsanlagen für das Skigebiet am Kaunertaler Gletscher wird seit Ende 2024 ohne Bewilligung entnommen. Die Tiwag pocht für neuerliche Genehmigung auf eine Kompensation für Verluste bei der Stromerzeugung.
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