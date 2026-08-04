Drohte Frau mit dem Umbringen: 47-Jähriger in Innsbruck festgenommen

In der Nacht auf Dienstag kam es vor einem Lokal in Innsbruck zu einer gefährlichen Drohung. Ein 47-jähriger Mann bedrohte eine 41-jährige Frau gegen 0.15 Uhr mit dem Umbringen. Dabei zeigte er auf ein in seinem Hosenbund steckendes Messer, berichtet die Polizei.

Umgehend zeigte die Frau den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Bahnhof an. Der Beschuldigte konnte kurz darauf in der Nähe des Tatorts aufgespürt und festgenommen werden.