Trug Messer bei sich
Drohte Frau mit dem Umbringen: 47-Jähriger in Innsbruck festgenommen
In der Nacht auf Dienstag kam es vor einem Lokal in Innsbruck zu einer gefährlichen Drohung. Ein 47-jähriger Mann bedrohte eine 41-jährige Frau gegen 0.15 Uhr mit dem Umbringen. Dabei zeigte er auf ein in seinem Hosenbund steckendes Messer, berichtet die Polizei.
Umgehend zeigte die Frau den Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Bahnhof an. Der Beschuldigte konnte kurz darauf in der Nähe des Tatorts aufgespürt und festgenommen werden.
Bei der Einvernahme wurde bekannt, dass der Mann dem Opfer schon mehrere Tage nachgestellt und ihr vor drei Tagen eine Packung Zigaretten gestohlen hatte. Der 47-Jährige wird sowohl straf- als auch verwaltungsrechtlich angezeigt. (TT.com)